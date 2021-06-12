День России отметят фестивалями, авиашоу, квестами и концертами

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Авиашоу, фестивали цветов и военных оркестров, экскурсии и квесты пройдут в День России в российских городах, а в Пятигорске студенты на рассвете исполнят гимн страны на горе Машук.

Президент РФ Владимир Путин в День России по традиции вручит в Кремле государственные премии лауреатам 2020 года за достижения в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности. Также он вручит золотые медали "Герой Труда Российской Федерации". Кроме того, глава государства посетит Третьяковскую галерею, где Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) представит ему экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского"- выставку, посвященную исторической картине в русской живописи конца XVIII - начала XX века.

Цветы и музыка

Праздничную программу подготовили в российских городах. В Москве на ВДНХ с 12 по 14 июня в центрах "Космонавтика и авиация", "Слово" и на других площадках гостей ждут экскурсии, квесты, выступления уличных музыкантов и много другое. В "Москвариуме" в 11:00 и 18:00 пройдут бесплатные экскурсии "Водные ресурсы России". Программу с выставками, спортивными соревнованиями и другими активностями подготовили 28 парков столичного департамента культуры. При этом парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 12 июня, а также в выходной понедельник, 14 июня.

В Петербурге в День России откроется традиционный Фестиваль цветов, который проводится с 2007 года. На этот раз он объединит семь композиций, посвященных Году науки и технологии. Цветники на площади 250 кв. м создали городские садово-парковые предприятия, использовав более 25 тыс. растений. Увидеть цветочные композиции в Александровском саду можно будет до осени, а до 12 июля можно будет проголосовать за понравившийся цветник.

В Севастополе ко Дню России художники арт-кластера "Таврида" создадут новый стрит-арт-объект: настенная роспись размером 10 на 43 м украсит подпорную стену на трассе "Таврида" рядом с Севастополем. Также 12 июня в городе пройдет финал фестиваля военных оркестров, его участники - шесть оркестров Росгвардии из разных регионов - пройдут по одной из главных улиц Севастополя, исполняя военные марши.

Гимн в горах и "Стрижи" в небе

Многие города, готовясь к празднику, вдохновились природными красотами страны. В курортном Пятигорске на Ставрополье 12 июня студенты поднимутся на гору Машук, где на рассвете исполнят гимн России и развернут триколор длиной 72 м. На Алтае 60-метровый флаг РФ поднимут на вершину горы Тугая. В городе-курорте Кисловодске также планируют развернуть масштабный флаг России - участники совершат пешее восхождение до смотровой площадки Красное Солнышко. В Карачаево-Черкесии в День России пройдет спортивно-пеший переход "Вперед к вершинам" по ущелью Муху у курортного города Теберды, а в Приморском крае в одном из живописных мест неподалеку от села Новороссия состоится "Таежный марафон" с экскурсиями по экотропам, лекциями о местной природе и мастер-классами по выживанию.

Праздновать будут и в небе. В Ярославле запланировано авиашоу авиационной группы высшего пилотажа ВВС России "Стрижи", жители Северского района Кубани 12 июня увидят полеты мотопарапланов с флагами России, а участники Магаданского парапланерного клуба предложат всем желающим бесплатные полеты на параплане под руководством опытных инструкторов рядом с живописной Нюклинской косой. Также в Приморско-Ахтарске и Омске в честь праздника запустят воздушных змеев.

Памятные мероприятия, фестивали и концерты

В городах России 12 июня почтят память князя Александра Невского. Так, из Екатеринбурга в этот день отправится Восточный крестный ход с частицей мощей князя по епархиям Екатеринбургской митрополии. Вспомнят заслуги князя и жители Новосибирска, где пройдет симфонический концерт на набережной Оби. В Нижнем Новгороде у собора Александра Невского на Стрелке заложат капсулу в основание памятника князю. Также в День России в городе торжественно откроют колокольню в Нижегородском кремле, построенную на месте, где располагался Спасо-Преображенский собор.

Саратовцы отметят День России в Парке покорителей космоса, который был открыт на месте приземления Юрия Гагарина после его легендарного полета. После открытия 12 апреля первой очереди парка здесь побывал президент Владимир Путин, а 12 июня солисты Саратовского театра оперетты исполнят в парке песни Владимира Мигули, Александры Пахмутовой, Вячеслава Добрынина, Олега Газманова, Виктора Цоя и других композиторов.

В центральном парке Волгограда откроется "Царицынское подворье мастеров", где жители и гости области смогут ознакомиться с казачьей культурой и традициями. В Элисте в честь Дня России состоится Международный фестиваль дружбы, на котором выступит государственный театр танца "Ойраты", а также коллективы из других регионов. Во Владивостоке проведут акцию "Дети России - надежда России!", в ходе которой дети смогут украсить асфальт рисунками, а в Ставрополе пройдет "Парад невест" - с 12 июня в городе откроется свадебный сезон.

По всей стране 12 июня пройдут акции, организованные "Единой Россией". Так, на центральной площади Новгорода единороссы и молодогвардейцы устроят акцию "Карта России": вместе с жителями и гостями города они раскрасят мелом контур страны в цвета российского флага. В Биробиджане жители выстроятся в надпись "Я люблю Россию", а активисты Хакасского регионального отделения "Единой России" поднимутся на пик горы Пойлова в Красноярском крае, чтобы развернуть флаг на высоте 2000 м над уровнем моря.

История праздника

День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В документе был провозглашен приоритет конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав регионов. В Декларации, подписанной председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным, было указано, что она является основой для разработки новой конституции.

11 июня 1992 года Верховный Совет РФ издал постановление о присвоении дате 12 июня статуса праздничного нерабочего дня, а в 1994 году дата 12 июня была объявлена государственным праздником - Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года, в Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства. В последующие годы вручение госпремий 12 июня стало традицией. Праздник получил также неофициальное название "День независимости", а с 2002 официально стал "Днем России".

С 2001 года День России отмечается праздничными салютами в Москве и других городах страны. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции часть праздничных мероприятий прошла в режиме онлайн, а часть - в очном формате. В Москве на Красной площади состоялось праздничное шоу "Мы вместе!", в котором приняли участие популярные отечественные исполнители, а зрителями концерта стали московские волонтеры.