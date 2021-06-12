На Кипре объявили о снятии большинства карантинных ограничений на транспорте

НИКОСИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Республики Кипр отменили в пятницу большинство ограничений, введенных в период пандемии на езду в транспорте, как общественном, так и частном. Об этом сообщило министерство транспорта, коммуникаций и общественных работ острова.

"Максимальное количество пассажиров, которое может быть перевезено обычными пассажирскими автобусами, где установлены тарифы на каждого пассажира, во всех провинциях Кипра составляет теперь 100% вместимости каждого автобуса", - говорится в сообщении. До текущего момента автобусы могли заполняться не более чем на 50% вместимости их салонов.

Кроме того, Минтранс информировал о том, что теперь в личном автотранспорте члены одной семьи могут ездить без защитных масок, прежде они были обязательны. Также в частном автомобиле могут находиться члены разных семей, число которых ограничено теперь только вместимостью салона. Однако требование носить маски при наличии в автомобиле представителей разных домохозяйств сохраняется.

Ношение защитных масок также обязательно для водителей и пассажиров как автобусов, так и такси, однако существовавшие ранее ограничения на число пассажиров в такси теперь сняты.