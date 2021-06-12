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Суд изберет меру пресечения для Крисевича и журналистки SOTA Самусик 13 июня

Как сообщил адвокат Сергей Тельнов, обоих фигурантов дела задержали на 48 часов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения художнику-акционисту Павлу Крисевичу и журналистке SOTA Нике Самусик 13 июня. Об этом ТАСС сообщил адвокат Самусик Сергей Тельнов.

"Самусик и Крисевич стали подозреваемыми по статье УК о хулиганстве. Пресненский суд решит вопрос об их мере пресечения в воскресенье, 13 июня. Следствие пока не определилось, что оно попросит: арест, домашний арест или что-то еще", - сказал защитник. По его словам обоих фигурантов дела задержали на 48 часов.

Ранее сообщалось, что в отношении акциониста Крисевича полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") за стрельбу на Красной площади. Он произвел два выстрела в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя. Как ранее сообщил адвокат, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Самусик.

Ранее Крисевич был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке сымитировал распятие. После этих акций он был отчислен из Российского университета дружбы народов.

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