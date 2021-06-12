Летняя погода вернется в ЦФО 14 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Настоящая летняя погода придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в понедельник. В субботу погода будет еще пасмурной с грозами, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Настоящая летняя погода, когда температура будет превышать норму на 2-3 градуса, начинается с понедельника. Будет 24-26 градусов тепла днем, ночные температуры будут 13-15 градусов тепла. Облачность будет уже переменной, а дожди лишь местами. Солнца <...> будет уже много", - рассказал он.

По словам Вильфанда, погода в субботу днем будет еще пасмурной, дождливой, местами с грозами, но интенсивность осадков станет меньше, чем в четверг и пятницу. Температура днем повысится до 21-23 градусов тепла.

В воскресенье, 13 июня, температура днем еще повысится, солнце станет выглядывать чаще. Погода "повеселеет", отметил метеоролог.

"В воскресенье, говорю с большим удовольствием, воздушные массы будут уже южной и юго-западной четверти. Еще облачно с прояснениями, но уже солнца будет больше. Будут продолжительные периоды солнечного сияния, поэтому температура днем повысится до 23-25 градусов тепла. Кратковременные дожди еще будут, но порывов ветра не будет уже таких. Станет веселее гораздо, в общем", - сообщил Вильфанд.