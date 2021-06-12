МИД РФ запустил в соцсетях приуроченную ко Дню России глобальную акцию "Россия - это"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ запустило в социальных сетях приуроченную к празднованию Дня России акцию "Россия - это", в рамках которой люди со всех уголков мира могут рассказать, с чем у них ассоциируется Россия.

В размещенном в социальных сетях дипведомства ролике 35 зарубежных общественных деятелей, журналистов, блогеров и обычных граждан признались в любви к России и рассказали, почему страна заняла особое место в их сердце. Среди прочего иностранцев тронули широта русской души, величие истории России, размах, с которым празднуется День Победы и неоценимые возможности, которые Россия открывает как для своих граждан, так и для гостей. Других покорила традиционная русская кухня - известными на весь мир пельменями, борщом и блинами.

Французская певица Мирей Матье назвала Россию "прекрасной страной, к которой она особенно привязана". Сербский режиссер Эмир Кустурица отметил, что "Россия - страна, о которой давно сказано, что она единственная граничит с богом". В конце видео скрипач из Колумбии исполнил свою версию песни "Калинка".

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, он является нерабочим праздничным днем. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.