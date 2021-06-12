Вильфанд заявил, что начало купального сезона в Москве и Подмосковье переносится

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Старт купального сезона в столице и Подмосковье переносится на вторую половину следующей недели из-за дождливой погоды, которая не позволила воде достаточно прогреться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение [начала купального сезона]. Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, до таких показателей", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в настоящее время температура воды в Москве и Подмосковье составляет 17-18 градусов тепла. Перенос начала купального сезона произошел из-за дождей.

Ранее Вильфанд сообщал, что купальный сезон в Москве и Подмосковье может начаться ближе к выходным. Ожидалось, что температура воды достигнет 20-22 градусов тепла.