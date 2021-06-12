Белый дом получил письмо семьи Ярошенко, попросившей о помиловании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Письмо жены и дочери летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут, США), в котором они попросили президента США Джо Байдена помиловать россиянина, поступило в Белый дом. Об этом в субботу рассказала ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

"Белый дом наше обращение получил, соответствующее уведомление пришло", - сказала собеседница агентства.

В конце мая семья Ярошенко написала письмо Байдену с просьбой о помиловании. В письме указано, что жена и дочь Ярошенко имели возможность его увидеть лишь два раза - в 2011 и 2018 годах. Отмечается, что, несмотря на стоимость поездок в США и проблем с получением американской визы, семья не теряла надежды вернуть Ярошенко домой. Это письмо стало третьим прошением о помиловании, направленным высшему руководству США.

Ранее супруга россиянина сообщала, что письмо с просьбой помиловать Ярошенко поступило также в посольство США в Москве. При этом сначала его не приняли в дипломатическом представительстве из-за порядка работы с корреспонденцией, введенного в условиях пандемии коронавируса. Однако позже представитель посольства забрал письмо из почтового отделения.

По словам жены Ярошенко, он продолжает жаловаться на состояние здоровья, в том числе на проблемы с артериальным давлением. При этом в тюремной медсанчасти жалобы россиянина игнорируют.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.