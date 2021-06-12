Эксперт посоветовал переболевшим COVID-19 воздержаться от отпуска со сменой часовых поясов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Людям, переболевшим коронавирусной инфекцией, сразу после выздоровления лучше воздержаться от отпуска с длительным перелетом и сменой часовых поясов. Такое мнение ТАСС выразил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Резкой смены климатических условий, длительного перелета стоит избегать. В Таиланд если полететь, девять часов лететь, потом смена часовых поясов. Это все нагрузка, стресс. Поэтому пока на этой же широте (где живет выздоровевший - прим. ТАСС) стоит отдыхать, я так думаю", - порекомендовал эксперт.

При этом он отметил, что многое также зависит от тяжести перенесенного заболевания, наличия постковидного синдрома и в целом индивидуальных особенностей организма. "Если у кого-то давление, <...> память нарушается или еще что-то, то лучше никуда не ехать. В своей широте поехать в местный санаторий, пройти курс реабилитации. Если нет никаких осложнений, все хорошо, пожалуйста, можно, наверное, ехать", - сказал он, добавив, что лучше всего перед планированием отпуска обсудить этот вопрос с врачом.

В свою очередь главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил ТАСС, что риск постковидных осложнений есть у каждого второго пациента старше 50 лет, и им желательно в течение месяца после выздоровления никуда не выезжать. "Если у человека есть сопутствующие заболевания, <...> то риск постковидных осложнений, постковидного синдрома тоже больше 50%. Поэтому людям старше 50 лет в ближайший месяц [после выздоровления] точно нельзя, не рекомендовано выезжать, менять климат, ехать туда, где жара, где возможно повышение давления, где возможны тепловые удары, резкая смена давления при взлете или посадке. Я бы относился очень настороженно к перелетам и смене климата", - добавил он.

Постковидный синдром и отпуск

Коронавирусная инфекция имеет отсроченный длительный "шлейф", добавил Тимаков. "Шлейф" сосудистый, неврологический, то есть нарушается работа внутренних органов, страдает нервная система, страдает сосудистое русло, то есть вирус поражает эндотелий сосудов. Повышен риск тромбообразования, соответственно, [повышен риск] к инсульту, инфаркту", - сказал он.

После перенесенного ковида, влияющего на иммунитет человека, тем более опасно активное солнце, которое может провоцировать в том числе онкологические заболевания кожи, предупредил Тимаков. "У него (пациента - прим. ТАСС) страдает функция защиты от факторов агрессии, а онкология тоже является фактором агрессии. Чтобы уменьшить эти риски, <...> нужно смотреть за своим состоянием. Месяц желательно никуда не уезжать однозначно", - порекомендовал вирусолог.

По его словам, отдых в таком случае должен быть спокойным и с умеренной физической активностью. "Кислород обязательно должен быть, правильное питание с фруктами", - посоветовал он, добавив, что не стоит менять климат и тем, кто переболел инфекцией в легкой форме. "При легкой форме риск постковидных реакций [составляет] около 20%. При этом молодые тоже страдают постковидными реакциями, не обращая на это внимания: нарушается сон, появляется головокружение, <...> появляются немотивированная агрессия, раздражительность", - отметил собеседник агентства.

Тимаков также призвал граждан вакцинироваться от коронавируса, а не ждать заражения.