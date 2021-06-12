Названы самые популярные книги российских авторов

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Рейтинг самых популярных художественных книг отечественных авторов, по мнению россиян, возглавил юмористический сборник Александра Цыпкина "Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы". Об этом сообщается в исследовании книжного сервиса MyBook, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Самой популярной художественной книгой российского автора стал юмористический сборник Александра Цыпкина "Женщины непреклонного возраста и др. беспринцЫпные рассказы", по мотивам которого в 2020 году был снят комедийный телесериал. На втором месте - один из главных бестселлеров наших дней, дебютный роман писательницы из Казани Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", который был экранизирован весной 2020 года", - указано в сообщении.

Третье место рейтинга, составленного сервисом, заняла автобиографическая повесть Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом". Дальнейшие позиции списка разделили между собой книги "Непобедимое солнце" и "Искусство легких касаний" Виктора Пелевина, "Волшебный свет" Татьяны Устиновой, роман Марины Степновой "Сад" и роман "Лавр" Евгения Водолазкина. Замыкают топ-10 книга "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова и "Пищеблок" Алексея Иванова.

"В топе по популярности в основном книги, у которых есть экранизации. Очевидно, что в современной России экранизации становятся драйверами продаж - они "доносят" до читателей информацию о том, что книга существует", - прокомментировала данные опроса главный редактор MyBook Екатерина Писарева.

Для анализа предпочтений россиян среди произведений нон-фикшн литературы исследователи составили отдельный рейтинг, который возглавила книга психолога Андрея Курпатова "Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!". Вторую и третью строчки заняли аудиокнига бизнесмена Бориса Литвака "7 шагов к стабильной самооценке" и бестселлер "45 татуировок менеджера", написанная предпринимателем Максимом Батыревым. В топ-5 также вошли "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой и "Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя" Натальи Красновой. С шестого по десятое место расположились бестселлер коуча Сергея Музжавлева "Как понять себя", произведение "Никогда-нибудь" карьерного консультанта Елены Резановой, "Продвижение личных блогов в "Инстаграм": пошаговое руководство" Александры Митрошиной и "Дао жизни: Мастер-класс от убежденного индивидуалиста" Ирины Хакамады.

Исследование книжного сервиса MyBook проводилось в преддверии Дня России, который отмечается 12 июня. Для сбора данных специалисты изучили статистику более 800 тыс. профилей пользователей в РФ за последний год.