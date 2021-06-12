{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: в Париже полиция разогнала нелегальную вечеринку, в которой участвовали сотни людей

Правоохранителям пришлось использовать против толпы слезоточивый газ

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Парижская полиция в ночь на субботу разогнала в центре города нелегальную вечеринку, в которой принимали участие несколько сотен молодых людей. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Местом проведения массовой встречи молодежи стала эспланада Инвалидов в центральной части города. Ее обширные газоны - одно из любимых мест отдыха парижан. По словам одного из участников вечеринки, которые приводит Agence France-Presse, на эспланаде "находились около 1-1,5 тыс. человек".

Большинство из собравшихся не носили маски, не соблюдали дистанцию, распивали спиртное и танцевали. Как сообщила парижская префектура полиции в Twitter, вечеринка проводилась "в нарушение установленных санитарных норм", в том числе комендантского часа, который действует в стране с 23:00. Полиции пришлось использовать против толпы слезоточивый газ. Произошли несколько мелких стычек, некоторые молодые люди бросали в правоохранителей бутылки.

Как подчеркнул в субботу в интервью телеканалу BFM вирусолог Филипп Фрогель, "такие массовые сборища представляют значительную опасность с точки зрения распространения коронавируса, так как большинство молодых людей не вакцинированы от COVID-19". На эспланаде Инвалидов это уже второе такое массовое нелегальное мероприятие за эту неделю.

Теги
ФранцияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 64 тыс.
За сутки в регионе выявили 111 инфицированных
Читать полностью