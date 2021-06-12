В Иране началась вакцинация собственным препаратом от коронавируса

ТЕГЕРАН, 12 июня. /ТАСС/. Вакцинация населения Ирана при помощи собственного препарата "Иран Баракят" началась в субботу в расположенном на востоке страны городе Мешхед. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация IRIB со ссылкой на местных медиков.

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Также отмечается, что вакцинация должна в скором времени начаться в других административных центрах провинции.

Во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что, как только система здравоохранения страны получит доступ к иранским вакцинам, программа вакцинации в стране резко расширится.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". Кроме того, используются препараты китайской компании Sinopharm, индийской компании Bharat Biotech и британско-шведской компании AstraZeneca.