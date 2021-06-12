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Пожар в реанимации в Рязани

Власти выплатят пострадавшим при пожаре в рязанской больнице до 400 тыс. рублей

Выплаты будут назначены по результатам судебно-медицинской экспертизы

ТАСС, 12 июня. Пострадавшие при пожаре в ОКБ им. Семашко в Рязани получат выплаты в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец.

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"Губернатор принял решение оказать материальную помощь <...> получившим тяжелый вред здоровью - 400 тыс. рублей; средней тяжести вред здоровью - 200 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что выплаты будут назначены по результатам судебно-медицинской экспертизы, заключения которой еще не получены. Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате пожара выплатят по 1 млн рублей.

"В настоящее время вносятся изменения в постановление №7 правительства Рязанской области "Об оказании адресной материальной помощи гражданам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации или в связи с чрезвычайными обстоятельствами", чтобы пострадавшим в ходе пожара в госучреждении была оказана помощь в том размере, о котором сказал губернатор", - добавил Валерий Емец. По его словам, изменения планируется принять в ходе ближайшего заседания правительства региона.

Теги
РоссияПожар в реанимации в Рязани
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