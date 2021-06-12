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Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в Саратовской области превысило 64 тыс.

За сутки в регионе выявили 111 инфицированных

САРАТОВ, 12 июня. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области превысило 64 тыс., за сутки выявили 111 заразившихся, сообщает правительство региона в субботу.

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"В регионе за сутки выявили 111 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 64 043 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели с начала пандемии 61 102 человека, из них за сутки - 123 человека.

Статистика по числу заражений коронавирусом в Саратовской области снижалась до конца мая, теперь число заболевших за сутки вновь начало расти.

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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