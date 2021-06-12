Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до максимума с мая 2020 года

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу увеличился до 1,28 - максимума с 6 мая прошлого года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Москве показатель вырос с 1,6 до 1,7. Для столицы это наибольшее значение индикатора с 29 сентября прошлого года.

Коэффициент в стране и столице продолжает расти на фоне все новых максимумов по числу заболевших за сутки: в России оно оказалось максимальным с 15 февраля 2021 года, в Москве - с 26 декабря 2020-го.

Только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы - в Самарской области, где он остался на уровне 0,88.

В Ростовской области индикатор впервые с 18 мая достиг 1, в Санкт-Петербурге он равен 1,01, в Иркутской области - 1,02, в Московской - 1,06, в Воронежской - 1,07, в Нижегородской - 1,08. В Красноярском крае коэффициент вырос до 1,12 (для региона это максимум с 23 октября прошлого года), в Свердловской области - до 1,14 (максимум с 21 октября).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.