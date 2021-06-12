В Москве выявили 6 701 случай заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 26 декабря

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 701, это максимальное значение с 26 декабря. Всего было выявлено 1 227 013 случаев инфицирования, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,55%. Днем ранее было выявлено 5 853 заразившихся.

За сутки в Москве зарегистрировали 67 смертей из-за коронавируса, это максимум с 13 февраля. Общее число умерших достигло 20 838.

Были выписаны по выздоровлению 2 725 пациентов. За все время вылечились 1 090 700. В настоящее время в столице болеют 115 475 человек.