Инициативы форума "Республика на Волге" планируют вписать в стратегию развития Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 12 июня. /ТАСС/. Проекты участников всероссийского молодежного культурного форума "Республика на Волге", который проходил в Чебоксарах 10-11 июня, будут адаптированы под мероприятия стратегии социально-экономического развития республики. Об этом в субботу сообщил ТАСС представитель организаторов форума, помощник главы Чувашии Иван Филиппов.

"Те проекты, которые будут реализованы по окончании форума, правительство Чувашии планирует вписать в план мероприятий стратегии социально-экономического развития республики. Это позволит их быстрее и качественнее реализовать", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС член Общественного совета Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Николай Калмыков, каждую молодежную инициативу Росмолодежь старается привязывать к национальным проектам. "Таким образом, молодежные инициативы превращаются в проектные инициативы, которые впоследствии могут быть подхвачены министрами, губернаторами, главами субъектов", - заявил собеседник агентства.

Калмыков уточнил, что Чувашия к этой работе готова. "Внимание к молодежном форуму <...> на уровне первых лиц субъекта. Это сразу говорит о том, что есть прямая линия презентации проектов через помощника напрямую главе субъекта. Выше, наверное, и некуда. Это то, что и нужно для хорошего проекта", - отметил он.

Собеседник агентства пояснил, что был приглашен на форум в качестве организатора сессии по генерации проектов. Калмыков рассказал, что главная задача сессии - выработка, "обкатка" и соединение проектов с реальными запросами государства. "Это сессия, которая уже проходила по более чем 60 регионам на федеральных и окружных молодежных форумах. Обычно результатом являются десятки проектов, которые потом вырастают в реальные инициативы", - добавил он.

Молодежный культурный форум "Республика на Волге" проходил в Чебоксарах 10 и 11 июня. Он организован в республике впервые в рамках социального проекта "Память о прошлом, дума о будущем". Проект реализуется при грантовой поддержке АНО "Россия - страна возможностей" и Федерального агентства по делам молодежный. В рамках проекта была создана интернет-платформа республиканаволге.рф. 12 июня организаторы подводят итоги форума.