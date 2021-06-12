На Ставрополье на гору Машук подняли флаг России длиной 72 м

ТАСС, 12 июня. Молодежь города-курорта Пятигорска на Ставрополье в День России совершила восхождение на гору Машук и водрузила на склоне триколор площадью более 1,4 тыс. кв. м. Участником акции стал глава города Дмитрий Ворошилов.

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"Сегодня мы с молодежью Пятигорска рано утром поднялись на гору Машук и водрузили на горе флаг Российской Федерации, флаг длиной 72 метра и шириной 20 метров. Пятигорск, Кавказские Минеральные Воды - это наша родина, наша страна", - сказал он в видеозаписи, размещенной в Instagram.

Восхождение участники акции совершили на рассвете. По сообщению администрации города, участниками стали 200 человек - в пути их сопровождали инструкторы и спасатели. После размещения масштабного триколора на панорамной площадке на склоне горы Машук, молодые люди вместе с победителями песенного всероссийского конкурса "Солдатский конверт" исполнили гимн России.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции часть праздничных мероприятий прошла в режиме онлайн, а часть - в очном формате.