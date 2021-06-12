В Таиланде соотечественники отпраздновали День России

БАНГКОК, 12 июня. /ТАСС/. Спортивно-патриотический клуб рукопашного боя "Русич" и русская школа "Дипломат плюс" провели в субботу в Паттайе серию мероприятий в честь Дня России. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов Олег Кабалинов.

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

"На фоне продолжающейся в Таиланде новой волны коронавируса мы собрались, соблюдая все меры безопасности, чтобы отметить День России, - рассказал руководитель спортивного клуба "Русич". - Присутствовало порядка 40 человек, в том числе детей, которые у меня занимаются рукопашным боем", "Они продемонстрировали собравшимся различные техники защиты", - добавил он.

Кроме того, была проведена лекция о неофициальных символах России, а также состоялось обсуждение значения праздника 12 июня. "Этот день является очень важными праздником для россиян, особенно для соотечественников, проживающих за границей, поскольку помогает объединиться российской общине, - считает Кабалинов. - Очень важно объяснять детям, в том числе родившимся за рубежом, чем в жизни россиян является Россия, флаг страны, а также понятия "Отечество" и "Родина".

По его словам, "также состоялся конкурс чтецов стихов о России". "Тематика была абсолютно разнообразной - от военной до лирической", - продолжил Кабалинов. Вместе с тем некоторые участники мероприятия исполнили национальные танцы, а также спели песни о России. "Завершилось все чаепитием с самоваром и пряниками", - отметил он.

"Считаю, что подобные мероприятия должны проводиться за границей, поскольку благодаря им мы прививаем любовь к родине и отчизне. Кроме того, это хороший повод вспомнить, что, находясь за рубежом, мы все равно являемся частью России", - подытожил Кабалинов.

Посольство РФ в Таиланде также выступило в Facebook с поздравлением соотечественников с Днем России. "31 год назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, и наша страна вступила в новый этап своего исторического развития - этап построения демократического общества, рыночной экономики, укрепления социальной справедливости и повышения благосостояния россиян", - напомнили дипломаты.