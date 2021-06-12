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"Бессмертный полк" не состоится в традиционном формате в 2021 году

Сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева сообщила, что акция может пройти очно не раньше 2022 года
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Организаторы отменили проведение в традиционном формате акции "Бессмертный полк", запланированной на 24 июня 2021 года, в годовщину Парада победителей 1945 года. Об этом заявила ТАСС в субботу сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

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"Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растет. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. Поэтому в этом году тоже мы не будем проводить [акцию очно]", - сказала она.

По словам Цунаевой, акция "Бессмертный полк" может пройти в традиционном формате не раньше 2022 года. "Да, [может пройти] в следующем году. Смысла переносить в этом [году] уже не будет", - сказала она, отвечая на вопрос о возможной дате проведения шествия офлайн.

Акция состоялась 9 мая 2021 года в онлайн-формате, каждый субъект РФ получил свой поток трансляции. Тогда же Цунаева сообщала, что организаторы надеются на проведение шествия в офлайн-формате в конце июня.

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