Путин назвал помощь с вакциной ответственностью России как ведущей научной державы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Помощь, которую Россия оказывает другим странам с вакциной от коронавируса, является ее ответственностью перед всем миром как ведущей научной державы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в субботу на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.

Он отметил, что мощь российской научной школы ярко проявилась в прошлом году, когда "люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса". "И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа", - подчеркнул Путин.

Как напомнил российский президент, российские ученые в кратчайшие сроки создали безопасную, эффективную вакцину от коронавируса "Спутник V", что позволило России не только обеспечить доступность таких препаратов для своих граждан, но и оказать жизненно важную помощь другим государствам. "И это ответственность нашей страны как ведущей научной державы перед всем миром", - считает глава государства.

Путин подчеркнул, что такой результат достигнут благодаря накопленным уникальным знаниям, в том числе в ходе создания других вакцин, например, от Эболы. Найденные российскими учеными решения открывают путь для появления долгожданных вакцин от многих других опасных вирусных заболеваний, отметил он.

Лауреаты

Разработчики вакцины "Спутник V", которую президент назвал "прорывом", - Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич - удостоены государственной премии в области науки и технологии. В числе лауреатов и основоположники нового подхода в лечении онкологических заболеваний шеи и головы: Евгений Чойнзонов, Игорь Решетов и Садулла Абакаров.

"Они используют свои, авторские разработки мирового уровня, высокоточное щадящее лечение и самые передовые методы восстановления тканей и органов, - заметил глава государства. - Эта инновационная терапия дала возможность побеждать недуг и жить полной жизнью тысячам пациентов".

Он добавил, что большой шаг вперед сделали российские ученые и в фундаментальной физике. Евгений Александров и Валерий Запасский, как отметил президент, "изобрели новый способ изучения строения материалов с помощью регистрации магнитных свойств на атомарном уровне". "Данный метод приоткрывает завесу тайн над тем, как из элементарных частиц формируются материалы. И это важно для развития технологий в строительстве, энергетике, медицине, это важно для освоения космоса и мирового океана", - указал Путин. Эти знания, продолжил президент, ведут к "новой научно-технической революции, к производству квантовых компьютеров, которые дадут мощнейший импульс развитию науки". "И здесь Россия занимает уверенные позиции", - считает глава государства.

Он напомнил, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. "Это знак нашей глубокой признательности отечественным ученым, которые во все времена прославляли нашу страну, внесли колоссальный вклад в прогресс человечества во многих областях знаний", - подчеркнул президент.