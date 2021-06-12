Путин: ценности россиян имеют колоссальное значение для движения страны вперед

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что День России знаменует как историю, так и нынешнее развитие страны. На торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда в субботу глава государства поздравил всех россиян с праздником.

По мнению Путина, День России "знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений".

"Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков, их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность Родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед", - уверен президент.

"Мы видим это в достижениях современных ученых, деятелей культуры, активных участников общественной жизни, профессионалов высочайшего уровня, которых объединяет искренняя любовь к своему делу и желание быть полезными Родине", - подчеркнул глава государства. "Признанием их заслуг перед страной и народом служат высшие знаки отличия и награды России, и сегодня они будут вручены лучшим из лучших", - сказал Путин.

Герои Труда

В первую очередь, Путин назвал Героя Труда, капитана ледокола Геннадия Антохина. "За его плечами 30 лет риска и отваги, десятки сложнейших экспедиций и спасательных операций, своим мастерством безошибочно проводить караваны судов в суровой Арктической зоне Геннадий Владимирович щедро делится с молодыми ледовыми капитанами, по праву входит в плеяду самых авторитетных наставников Дальневосточного морского пароходства", - отметил президент.

"Почти полвека посвятил своей профессии донской тракторист Александр Дмитриевич Бондаренко, представитель трудовой династии, он душой болеет за дело и добивается блестящих показателей", - указал глава государства. На его взгляд, "именно такие ответственные, сильные люди, настоящие труженики и обеспечивают рост российского агропрома, те рекордные урожаи, которыми гордится вся наша страна".

Представляя еще одного Героя Труда, Путин заметил, что "стойкость и трудолюбие жителей Кузбасса соединились в характере удивительной женщины - Людмилы Егоровны Сусляковой". "Она машинист крана доменного цеха и 40 лет управляет раскаленными реками чугуна и при этом заботится о других, добивается улучшения труда, передает секреты профессии молодежи, помогает воспитанникам детского дома", - подчеркнул президент.

"Всецело посвятить себя детям было давней мечтой Мурада Магомедовича Кажлаева. Выдающийся дирижер, композитор, превосходный мелодист, он обогатил мировую культуру музыкальными традициями родного Дагестана, создал самобытные симфонии и балеты, джазовые композиции, музыку к спектаклям и кинофильмам", - перечислил работы Героя Труда глава государства. По его словам, "главным делом жизни маэстро остается воспитание юных талантов в Махачкале, благодаря его неустанным стараниям там успешно работает школа искусств для одаренных детей".

"В числе Героев Труда и инженер Виктор Анатольевич Поляков - на ярославском заводе "ОДК-Сатурн" он прошел путь от слесаря-сборщика до управляющего директора. Под его началом завод успешно развивается, наращивает выпуск двигателей для самолетов, морских судов, электростанций, промышленных установок, признан надежным поставщиком высокотехнологичной наукоемкой техники, которая требуется стране для ускорения развития", - отметил президент.

Торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Для соблюдения эпидемиологических мер безопасности в связи с пандемией коронавируса приглашенные заняли места на расстоянии друг от друга. До начала мероприятия повторялись объявления о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции на протяжении всей церемонии.