Гинцбург: Россия располагает большой армией ученых для борьбы с патогенными организмами

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россия имеет большой опыт, знания и множество специалистов для того, чтобы бороться с патогенными организмами и создавать эффективные вакцинные препараты. Об этом в субботу сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год.

"Только основываясь на знаниях и громадном опыте выдающихся российских ученых, <...> можно в настоящее время быстро и эффективно решать задачи, связанные с противодействием патогенным организмам, и, в частности, создавать эффективные и безопасные и защищающие нас на долгие годы вакцинные препараты", - сказал он.

Ученый отметил, что одним из приоритетов политики государства является поддержание научных школ, в частности, поиск, продвижение и воспитание молодых людей, которые решили свою жизнь посвятить науке. "Этот сплав профессионализма с молодостью позволяют создавать высокоточное оружие, с помощью которого, Владимир Владимирович, мы очень эффективно защищаем от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим. И победим, потому что наша страна располагает самой эффективной и наиболее хорошо подготовленной армией "охотников за микробами", которая может защитить как свою страну, так и весь мир", - добавил Гинцбург.

В свою очередь заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов также поблагодарил президента за награду. "Та работа, которую мы сегодня представляем, за которую была получена премия, она на самом деле является результатом абсолютно небывалой кооперации под руководством страны и Вас лично, правительства РФ, ведомств и министерств <...>, только такая кооперация позволила решать вопрос быстро", - отметил он.

"Также отдельно хочу поблагодарить за то, что Вы, Владимир Владимирович, привлекли в нашу команду Российский фонд прямых инвестиций, потому что продвижение нашей вакцины за рубежом без них было бы невозможным. Также хотел поблагодарить за указ о награждении наших сотрудников, это огромный стимул для них, для их работы в будущем", - заключил Логунов.

Разработчики вакцины против нового коронавируса "Спутник V", включая Гинцбурга, Дениса Логунова и Сергея Борисевича, получили государственную премию за выдающиеся достижения в области научных исследований.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством в России. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года - 10 млн рублей), лауреаты получают диплом, почетный знак и фрачный знак.