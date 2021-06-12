"Писающего мальчика" в Брюсселе в День России одели в костюм гвардейца петровских времен

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Статую-фонтан "Писающий мальчик" в Брюсселе в День России одели в исторический костюм русского гвардейца петровских времен: бриджи и камзол цвета морской волны с красными манжетами и шляпа-треуголка.

Торжественное открытие статуи в новом костюме состоялось в субботу с участием представителей администрации города и посла России в Бельгии Александра Токовинина. Это мероприятие прошло в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" при поддержке Российского центра науки и культуры в Бельгии.

"Это симпатичный способ отметить в Бельгии наш национальный праздник, тем более что сегодня вечером состоится матч между национальными сборными по футболу России и Бельгии", - заявил журналистам Токовинин.

Отвечая на вопрос ТАСС, почему в качестве символа России был выбран именно костюм петровского гвардейца, посол сказал: "Это такой стилизованный образ русского военного с историческими корнями. В нашей национальной традиции образ военного человека, солдата, впитывает в себя не только готовность к самопожертвованию и защите Отечества, но и самые глубокие и добрые качества нашего народа - смекалку, неизменный оптимизм и готовность преодолевать любые жизненные трудности. И радоваться жизни".

На маленьком перекрестке перед фонтаном посмотреть на церемонию собрались более 100 человек - дипломатов, городских чиновников, журналистов, российских соотечественников и просто туристов, начавших прибывать в город благодаря ослаблениям карантинных ограничений.

Костюм гвардейца для статуи передан в дар городским властям, и через три дня он станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу наряды Маннекена Писа.

Статуя-символ

Бронзовая статуя "Писающего мальчика" расположена в самом центре бельгийской столицы - рядом с центральной площадью Гран-Плас. Это одна из главных исторических достопримечательностей Брюсселя, первое упоминание о ней в городских хрониках относится к XIV веку, хотя с тех пор статуя неоднократно заменялась.

Традиция переодевания скульптуры появилась более 300 лет назад. С тех пор "Писающий мальчик" "примерил" более тысячи костюмов, подаренных президентами, премьер-министрами государств, а также представителями различных народов и организаций.