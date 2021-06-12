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День России

Лауреат госпремии Захарова отметила возросший профессионализм благотворительных НПО в РФ

Президент благотворительного фонда "Линия жизни" отметила, что фонды делают сложные проекты, в частности, речь идет об институциональном развитии, поддержке генетических исследований, покупке высокотехнологичного оборудования для врачей

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова, которая стала лауреатом государственной премии 2020 года, считает, что за 17 лет ее работы в фонде благотворительные организации в России стали гораздо более профессиональными. Об этом она сказала в субботу во время награждения в Кремле.

"За этот срок я вижу, насколько фонды, занимающиеся благотворительностью, неправительственные организации, насколько они стали гораздо более профессиональными. Для меня невероятным показателем и индикатором становится тот факт, что в благотворительные фонды приходят работать люди из бизнеса, это уже очень хороший показатель. Именно потому, что фонды становятся такими профессиональными, они уже делают невероятно важные и сложные проекты", - сказала Захарова.

Она добавила, что речь идет не только об адресной помощи, но и об институциональном развитии, поддержке генетических исследований, покупке высокотехнологичного оборудования для врачей.

Президент России Владимир Путин в субботу, в День России, вручил в Кремле государственные премии лауреатам 2020 года. Награды присуждены за достижения в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности.

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