Мишустин назвал 12 июня судьбоносным днем для России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

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"12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства", - говорится в сообщении.

Премьер РФ также подчеркнул, что перед гражданами России стоят новые, стратегически важные экономические и социальные задачи, от решения которых зависит будущее страны.

Мишустин выразил уверенность, что инициативность и ответственность россиян помогут достичь намеченных целей и сделать все ради процветания Родины, а также пожелал россиянам здоровья, мира и благополучия.