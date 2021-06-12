{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
День России

Мишустин назвал 12 июня судьбоносным днем для России

Премьер также подчеркнул, что перед россиянами стоят новые, стратегически важные экономические и социальные задачи, от решения которых зависит будущее страны

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

Спецпроект на тему
Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага
Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными

"12 июня 1990 года I съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот судьбоносный выбор положил начало развитию России как правового демократического государства", - говорится в сообщении.

Премьер РФ также подчеркнул, что перед гражданами России стоят новые, стратегически важные экономические и социальные задачи, от решения которых зависит будущее страны.

Мишустин выразил уверенность, что инициативность и ответственность россиян помогут достичь намеченных целей и сделать все ради процветания Родины, а также пожелал россиянам здоровья, мира и благополучия.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияДень России
День России
В парке Победы в Казани открыли памятник воинам-интернационалистам
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в афганской войне участвовали более 11,5 тыс. уроженцев и жителей республики
Читать полностью