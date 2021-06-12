В России выросла смертность от алкоголя в 2020 году

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек умерли в 2020 году в России от причин, связанных с алкоголем.

Это составляет 2,4% в общей структуре смертности, говорится в данных Росстата.

Как сообщает ведомство, за 2020 год всего умерли 2,14 млн человек, при этом 50 435 смертей зафиксировано от причин, обусловленных употреблением алкоголя. Это на 3 тыс. больше, чем было в 2019 году, тогда от причин, связанных с алкоголем, умерло 47 427 человек.

Более того, согласно данным Росстата, выросла смертность на почве психических заболеваний. За 2020 год ведомство зафиксировало 24 159 смертей по этой причине. В 2019 году этот показатель был на 20% меньше - 19 440 смертей.

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