В Москве прошла церемония прощания с Ларисой Шойгу

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с депутатом Госдумы Ларисой Шойгу прошла в субботу, она была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщается на сайте ГД.

В церемонии приняли участие коллеги Шойгу, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке", - сказал спикер, отметив, что Шойгу "профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами", ее уважали коллеги, поддерживали жители Тувы, которых она представляла в нижней палате парламента.

Лариса Шойгу умерла на 69-м году жизни, сообщил в четверг на своей странице в Facebook глава думских единороссов Сергей Неверов, выразив соболезнования ее родным и близким. Согласно информации на сайте Госдумы, она ушла из жизни "после долгой борьбы с тяжелой болезнью". Она занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. Лариса Шойгу приходится старшей сестрой министру обороны РФ Сергею Шойгу.