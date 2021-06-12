Россия разрешила использовать второй компонент "Спутника V" белорусского производства

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Белоруссия получила от России разрешение использовать 180 тыс. доз второго компонента вакцины "Спутник V" производства белорусского предприятия "Белмедпрепараты". Об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения Белоруссии в своем Telegram-канале .

"В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19. Минздрав Беларуси получил из России разрешение на использование 180 тыс. доз второго компонента "Спутник V", - сообщает ведомство. Оно уточняет, что речь идет о вакцине "Спутник V", которая произведена на мощностях предприятия "Белмедпрепараты".

"В пятницу вечером специалисты РУП (республиканское унитарное предприятие) "Белфармация" доставили данные партии вакцины во все регионы. Сегодня во многих поликлиниках страны проводится вакцинация первой или второй дозой вакцины", - отмечает Минздрав.

В Белоруссии более 690 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 380 тыс. - прошли полный курс вакцинации. В этой стране интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V") может составлять от 21 дня до 90 дней, отмечает Минздрав страны.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым после России государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину. В Белоруссии налажено совместное производство "Спутника V". Кроме того, в страну доставлено несколько партий китайской вакцины Vero Cell. Ранее министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич заявлял, что очереди на вакцинацию уменьшатся по мере получения новых партий препаратов. 3 июня в Белоруссии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник Лайт".

По состоянию на 11 июня в Белоруссии с начала пандемии зарегистрировано 403 845 случаев заражения коронавирусом (население республики составляет 9,4 млн человек), выздоровели 396 650 заразившихся, умерли 2 958 пациентов с коронавирусной инфекцией.