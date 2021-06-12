Путин в День России посетил выставку, посвященную 800-летию Александра Невского

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу, в День России, посетил Новую Третьяковку на Крымском валу в Москве. Кадры мероприятия распространила фотослужба ТАСС.

Вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом он осмотрел экспозицию "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского". Ее главе государства представил Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). На мероприятии присутствовала также гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Выставка, которая готовилась более полутора лет, посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII - начала XX века. Для всех желающих она откроется 13 июня. В экспозицию вошли более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят работы Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России. Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина "Александр Невский".

Полотна эпохи романтизма

Ранее сообщалось, что Путин в Третьяковке также осмотрит экспозицию "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии". Она объединяет работы крупнейших художников первой четверти XIX века: Каспара Давида Фридриха, Филиппа Отто Рунге, Иоганна Фридриха Овербека, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Ореста Кипренского, Карла Брюллова и других.

Как отмечали в пресс-службе Кремля, впервые в российской и зарубежной музейной практике шедевры эпохи романтизма из двух стран будут представлены на одной площадке. Масштабный проект включает в себя две выставки, одна из которых представлена в Москве, а другая будет показана в Дрездене.