В Центре им. Гамалеи считают, что в Москве могли появиться свои штаммы коронавируса

Выходные с 12 по 20 июня. В Москве ввели новые меры из-за роста заболеваемости ковидом

Об этом заявил в субботу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле.

"Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логунов.​​​​​​

В ответ президент России Владимир Путин заметил: "Ну да, вчера об этом как раз говорили".

Логунов в свою очередь подчеркнул, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, при этом необходимо отслеживать все изменения, "работать на опережение, выявлять, если что - адаптировать, новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом".