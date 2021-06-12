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Пандемия COVID-19
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В Центре им. Гамалеи считают, что в Москве могли появиться свои штаммы коронавируса

При этом там отметили, что далеко не все штаммы опасны
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Новые специфические штаммы коронавируса могли появиться в Москве.

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Об этом заявил в субботу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов после церемонии вручения госпремий в Кремле.

"Сейчас мониторим [ситуацию] по Москве, а главное, что еще в Москве могут быть свои, московские штаммы", - сказал Логунов.​​​​​​

В ответ президент России Владимир Путин заметил: "Ну да, вчера об этом как раз говорили".

Логунов в свою очередь подчеркнул, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, при этом необходимо отслеживать все изменения, "работать на опережение, выявлять, если что - адаптировать, новые делать варианты вакцины, как это происходит с гриппом".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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