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Путин считает, что вакцинация от коронавируса в России должна идти шире

Президент отметил, что сейчас в стране от ковида привито уже около 18 млн человек, при этом не зафиксированы случаи серьезных осложнений
© Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Число вакцинированных от коронавируса в России достигло 18 млн человек, при этом не зафиксированы случаи серьезных осложнений. Это говорит о том, что вакцинация в стране должна идти шире, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.

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Он отметил, что сейчас в России от ковида привито уже около 18 млн человек и нет ни одного серьезного случая с осложнениями. "Мне кажется, это достаточно убедительное доказательство того, что вакцинирование должно идти шире", - уверен глава государства.

"Сейчас мы в России по объему выпускаемой вакцины можем провакцинировать всех, кто хочет", - заметил он. Однако, продолжил президент, вопрос в том, что люди "относятся настороженно ко всем подобным процедурам". "Это обычное явление", - заметил Путин.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник Лайт" - однокомпонентная.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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