В Москве установили нерабочие дни с 15 по 19 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников установили в Москве. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней - с 12 по 20 июня 2021 года", - написал мэр в своем блоге.

Он уточнил, что решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). "Но, конечно, оно не распространяется на организации, которые имеют критически важное значение для обеспечения функционирования городской инфраструктуры, а также на предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей в соответствии с указом президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316", - написал Собянин.

Он отметил, что, по мнению эпидемиологов, сейчас необходимо если не остановить, то по крайней мере снизить скорость распространения вируса. Количество новых случаев заражения коронавирусом выросло в Москве до пиковых значений 2020 года, указал Собянин. "За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года", - написал мэр.

Он также отметил, что из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом в городе снова перепрофилируются тысячи коек, чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов. Врачи также отмечают, что много тяжелых больных. "Причем не только среди пациентов "традиционных" групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые", - подчеркнул мэр.

В Москве за последние сутки был выявлен 6 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 657 человек. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.