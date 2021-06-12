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Пандемия COVID-19
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Индийский штамм коронавируса в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привитых и переболевших

Измененный штамм при сниженном иммунитете может привести к инфицированию, заявили в Центре им. Гамалеи

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Индийский штамм коронавируса в 2-3 раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших. Об этом заявил в субботу заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

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"Индийский штамм на сегодняшний день достаточно важный. У него есть две ключевые мутации в рецепторсвязывающем домене, и эти две ключевые мутации существенно снижают активность сывороток у вакцинированных и переболевших. Существенно - это не критическое снижение, но примерно в 2-3 раза. Соответственно, если иммунитет снижается критически и еще штамм изменился, это может послужить причиной случаев инфицирования, пусть и нечастых", - сказал он после церемонии вручения госпремий.

Логунов подчеркнул, что сейчас нужно держать руку на пульсе и проводить мониторинг вновь появляющихся штаммов. "В Москве могут быть еще и свои московские штаммы", - добавил он.

В конце марта индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило, что в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

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