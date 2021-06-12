Гинцбург заявил, что вакцину от коронавируса для детей могут зарегистрировать 15 сентября

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в РФ 15-20 сентября. Об этом сообщил в субботу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург во время общения президента РФ Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.

"К 15 сентября, максимум к 20 сентября будет зарегистрирована", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос президента о сроках появлении вакцины от коронавируса для детей.

По его словам, вакцину будет разрешено использовать среди детей в возрасте 15-17 лет. "Везде за границей 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и хотя 13-14 лет, чтобы можно было начать сразу вакцинировать", - отметил он.

Интраназальная вакцина

Гинцбург сообщил, что разработчики не выявили побочных эффектов при применении вакцины в виде капель в нос среди детей в возрасте от 8 до 12 лет.

"Мы своих маленьких [пациентов] интраназально иммунизируем, то есть ту же самую вакцину распыляем в нос. Защищает очень хорошо <...> Восемь, девять, двенадцать лет. Фактически, первый, второй класс. Ни один не заболел, никакой побочки нет. Ни температуры, ничего", - сказал он.

Гинцбург пояснил, что для этой вакцины используется тот же самый препарат, что и для взрослых, только "вместо иголки надевается насадочка". "Она распыляет [препарат] в виде аэрозоля, она вставляется в нос со шприцем", - уточнил он.

Директор центра отметил, что для вакцинации детей будет предусмотрена меньшая доза препарата.

Ранее Гинцбург сообщил ТАСС, что интраназальная вакцина от коронавируса, разработанная учеными Центра им. Гамалеи, выйдет на клинические исследования в конце 2021 - начале 2022 года, а регистрация препарата может состояться уже в 2022 году. По его словам, пока предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, но и не исключается одноразовое. Гинцбург подчеркнул, что преимущество такой формы вакцины заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.