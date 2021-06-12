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Пандемия COVID-19

В московских больницах перепрофилируют тысячи коек из-за осложнения ситуации с ковидом

В столице за последние сутки был выявлен 6 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Власти Москвы перепрофилируют тысячи коек в больницах из-за осложнения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе.

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Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах", - написал мэр.

В Москве за последние сутки был выявлен 6 701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 657 человек. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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