Власти Москвы рекомендовали перейти на удаленку невакцинированным работникам

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Столичные власти рекомендуют работодателям в Москве перевести на удаленку сотрудников, которые еще не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, - не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививки", - написал мэр в своем блоге.