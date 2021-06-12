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Пандемия COVID-19
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Власти Москвы рекомендовали перейти на удаленку невакцинированным работникам

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и россиян с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививки
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Столичные власти рекомендуют работодателям в Москве перевести на удаленку сотрудников, которые еще не сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, - не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививки", - написал мэр в своем блоге.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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