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В Нижнем Новгороде заложили капсулу в основание памятника Александру Невскому

Конную скульптуру князя установят возле кафедрального собора Александра Невского на Стрелке

ТАСС, 12 июня. Церемония закладки капсулы в основание памятника Александру Невскому, который будет установлен в 2021 году у собора на нижегородской Стрелке, прошла в субботу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

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"12 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в закладке капсулы в основание памятника Александру Невскому на Стрелке в Нижнем Новгороде", - отметили в пресс-службе.

Никитин отметил, что в 2021 году исполняется 800 лет со дня основания Нижнего Новгорода, а также отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского, чья жизнь была связана с нижегородской землей. Место установки и эскиз монумента выбрали сами нижегородцы. В голосовании приняли участие около 10 тыс. человек. Конная скульптура князя будет установлена возле кафедрального собора Александра Невского на Стрелке.

"К 800-летию Нижнего Новгорода здесь не только будет установлен монумент, но и откроется благоустроенная Стрелка. Это уникальное общественное пространство было закрыто для горожан более чем 80 лет. Площадка на Стрелке и территория пакгаузов превратятся в концертный зал под открытым небом. Важной частью обновленной территории Стрелки станет памятник Александру Невскому", - добавил Никитин.

По словам главы города Юрия Шалабаева, Стрелка станет новой точкой притяжения для нижегородцев и гостей города. "Благоустройство, которое сейчас делаем вокруг, создаст новое качественное обрамление природной красоты точки слияния Оки и Волги", - сказал он.

Памятник будет состоять из двух частей. Первая - это облик князя, вторая - гранитное основание. Высота облика и основания будет составлять по шесть метров.

В начале декабря прошлого года на территории собора на Стрелке прошла так называемая примерка будущего памятника. Силуэт скульптуры в натуральную величину поместили на место установки монумента. Автором стал коллектив под руководством скульптора, народного художника Российской Федерации Андрея Ковальчука. Создатели изобразили Александра Невского верхом на коне.

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РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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