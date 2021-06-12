В Сочи ограничили скорость движения электросамокатов до 10 км/ч

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Администрация Сочи заключила договоренность с компаниями, занимающимися прокатом электросамокатов, об ограничении скорости передвижения данных средств в черте города до 10 км/ч, начиная с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

Кроме того, на некоторых участках сочинской набережной, Адлера и Лазаревского района пользоваться электросамокатами запретят.

"Теперь средствам индивидуальной мобильности на городской территории разрешено развивать скорость не более 10 км/ч. Договоренность об этом была достигнута на совещании с представителями компаний, занимающихся арендой самокатов, которое накануне состоялось в администрации Сочи. На заседании подробно обсудили все детали нововведений. Ограничение скорости распространяется на всю территорию курорта. Вступает в силу оно сегодня, 12 июня, и будет действовать круглогодично", - сообщили в мэрии.

Помимо этого, на территории города в несколько раз сократят количество электросамокатов, до 1 500 штук. Также, по словам директора Департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной, которую цитирует пресс-служба мэрии, теперь, заезжая на запрещенные участки, прокатчик будет взимать плату, даже если самокат не движется.

Ситуация с прокатом электросамокатов

Местные жители жаловались на то, что некоторые самокаты развивали скорость до 40 км/ч и угрожали безопасности пешеходов. Ранее предлагалось ограничить их скорость до 15-20 км/ч. В настоящее время на курорте сдаются в прокат около 7 тыс. электросамокатов. Услуги по прокату оказывают шесть крупных сетевых компаний, в основном из Москвы.