Путин рассказал, что после второй прививки от ковида у него повысилась температура до 37,2

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как перенес вторую прививку от коронавируса. По его словам, среди побочных эффектов он наблюдал незначительное повышение температуры.
"У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, 37,2 было. Но это было вечером уже. Утром проснулся и ничего не было. Ну, дай бог", - сказал президент в субботу во время общения с лауреатами государственных премий за 2020 год после церемонии их награждения в Кремле.
10 мая Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки. По словам президента, коэффициент позитивности у него был равен 15, медики оценили такой показатель как хороший результат. Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй - 14 апреля. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя это тем, что все отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.