Путин рассказал, что после второй прививки от ковида у него повысилась температура до 37,2

"У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, 37,2 было. Но это было вечером уже. Утром проснулся и ничего не было. Ну, дай бог", - сказал президент в субботу во время общения с лауреатами государственных премий за 2020 год после церемонии их награждения в Кремле.

10 мая Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки. По словам президента, коэффициент позитивности у него был равен 15, медики оценили такой показатель как хороший результат. Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй - 14 апреля. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя это тем, что все отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.