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Путин рассказал, что после второй прививки от ковида у него повысилась температура до 37,2

Ранее президент сообщал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки
© Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, как перенес вторую прививку от коронавируса. По его словам, среди побочных эффектов он наблюдал незначительное повышение температуры.

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"У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась, 37,2 было. Но это было вечером уже. Утром проснулся и ничего не было. Ну, дай бог", - сказал президент в субботу во время общения с лауреатами государственных премий за 2020 год после церемонии их награждения в Кремле.

10 мая Путин рассказал, что у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу после прививки. По словам президента, коэффициент позитивности у него был равен 15, медики оценили такой показатель как хороший результат. Первый компонент вакцины глава государства получил 23 марта, второй - 14 апреля. Каким именно препаратом воспользовался президент, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя это тем, что все отечественные вакцины являются эффективными и безопасными.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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