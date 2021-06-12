Выходные с 12 по 20 июня. В Москве ввели новые меры из-за роста заболеваемости ковидом

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил в столице нерабочие дни с 15 по 18 июня включительно в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.
О новом решении московских властей - в материале ТАСС.
Новые меры
- С 15 по 18 июня включительно в Москве устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты. Это решение касается "предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)". Исключениями станут только организации, имеющие критически важное значения для обеспечения работы городской инфраструктуры, а также предприятия "оборонки", Росатома и Роскосмоса, других стратегических отраслей.
- С 13 по 20 июня московские рестораны и клубы с 23:00 до 06:00 смогут обслуживать посетителей только навынос.
- Детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и аналогичных организациях в эти дни будут закрыты.
- Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее. Как пояснил мэр, "фактически в парках можно будет только гулять".
- Власти также рекомендовали организациям и предприятиям вернуть на удаленку как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию, - "не менее 30% от списочного состава организаций". Особенно это касается людей старше 65 лет либо тех, кто страдает хроническими заболеваниями, подчеркнул Собянин.
- Мэр также призвал пожилых людей воздержаться от поездок, а всех горожан - строго соблюдать противоэпидемические меры и активнее прививаться от ковида.
Ситуация в Москве
- Заболеваемость в столице начала резко расти несколько дней назад.
- Только за минувшие сутки в городе выявили 6 701 случай заражения, что стало максимумом с 26 декабря 2020 года, а коэффициент распространения инфекции вырос до 1,7 - наибольшего значения с 29 сентября.
- При этом в пятницу Собянин отмечал, что власти не планируют ужесточать противоэпидемические меры, но будут усиливать контроль за соблюдением уже действующих.