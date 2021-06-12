Выходные с 12 по 20 июня. В Москве ввели новые меры из-за роста заболеваемости ковидом

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил в столице нерабочие дни с 15 по 18 июня включительно в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.

О новом решении московских властей - в материале ТАСС.

Новые меры

С 15 по 18 июня включительно в Москве устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты . Это решение касается "предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)". Исключениями станут только организации, имеющие критически важное значения для обеспечения работы городской инфраструктуры, а также предприятия "оборонки", Росатома и Роскосмоса, других стратегических отраслей.

. Это решение касается "предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)". Исключениями станут только организации, имеющие критически важное значения для обеспечения работы городской инфраструктуры, а также предприятия "оборонки", Росатома и Роскосмоса, других стратегических отраслей. С 13 по 20 июня московские рестораны и клубы с 23:00 до 06:00 смогут обслуживать посетителей только навынос .

. Детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и аналогичных организациях в эти дни будут закрыты .

в торговых центрах и аналогичных организациях в эти дни . Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях . Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее. Как пояснил мэр, " фактически в парках можно будет только гулять ".

. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее. Как пояснил мэр, " ". Власти также рекомендовали организациям и предприятиям вернуть на удаленку как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию , - "не менее 30% от списочного состава организаций". Особенно это касается людей старше 65 лет либо тех, кто страдает хроническими заболеваниями , подчеркнул Собянин.

, - "не менее 30% от списочного состава организаций". либо тех, кто , подчеркнул Собянин. Мэр также призвал пожилых людей воздержаться от поездок, а всех горожан - строго соблюдать противоэпидемические меры и активнее прививаться от ковида.

Ситуация в Москве