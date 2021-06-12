Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID-19 должен достичь 60%

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19. Это подчеркнул в субботу президент РФ Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.

В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отметил, что церковь поддерживает необходимость более активной вакцинации в РФ. По его словам, количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, а 118 млн. "118 млн, может, и не надо", - заметил, в свою очередь, Путин.

"Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно", - сказал президент.