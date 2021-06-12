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Путин заявил, что уровень иммунизации россиян к COVID-19 должен достичь 60%

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) во время общения с президентом предложил привить "не 18 млн, а 118 млн граждан"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Уровень иммунизации населения России к коронавирусу должен достичь как минимум 60%, считая тех, кто уже переболел COVID-19. Это подчеркнул в субботу президент РФ Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий в Кремле.

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В ходе беседы митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отметил, что церковь поддерживает необходимость более активной вакцинации в РФ. По его словам, количество привитых от коронавируса должно быть не 18 млн, а 118 млн. "118 млн, может, и не надо", - заметил, в свою очередь, Путин.

"Нам 60% нужно, чтобы имели иммунитет, в том числе имеются в виду и те, кто переболел, [в том числе] и бессимптомно", - сказал президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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