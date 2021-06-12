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Пандемия COVID-19
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Песков назвал новые антиковидные меры в Москве реализацией полномочий региона

Ранее стало известно, что в столице объявили нерабочие дни с 15 по 18 июня включительно в связи с ростом числа зараженных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полномочиями региона решение московских властей ввести в городе "длинные выходные" с новыми ограничениями в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

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"Главы регионов реализуют свои особые полномочия", - сказал представитель Кремля ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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