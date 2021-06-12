МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк закрывается с воскресенья, 13 июня, и до конца следующей недели для посетителей в связи с указом мэра столицы Сергея Собянина о нерабочих днях, сообщила в субботу пресс-служба учреждения.

"Во исполнение указа мэра Москвы <...> Московский зоопарк закрывается с 13 по 20 июня. Если вы уже приобрели билеты на эти даты, то вы сможете посетить Московский зоопарк в любой день после снятия ограничений или вернуть купленные билеты", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее.