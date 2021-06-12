Онищенко считает, что новых ограничений в Москве можно было бы избежать

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Введение временных коронавирусных мер и ограничений в столице - вынужденная мера, которой можно было избежать, а тем, кто еще не провакцинировался, нужно привиться и забыть про COVID-19. Об этом заявил ТАСС в субботу первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Этого можно было избежать, если бы мы с вами ответственнее были, если бы мы привились, не надо было бы прерывать сейчас работу. <...> Я считаю, что то, что сделали, - с перебором, но может быть, это и правильно, потому что еще потянуть неделю и ситуация разгорится", - сказал Онищенко.

По его словам, спокойно работать и восстанавливать и без того пострадавший от пандемии бизнес получится только после массовой вакцинации. "Если сейчас ничего не будет делаться, то это и дальше будет продолжаться. Надо привиться и забыть про коронавирус", - призвал он.

Онищенко добавил, что отчасти ситуацию может стабилизировать то, что многие жители столицы в летние месяцы традиционно уезжают из города на дачи и в отпуск. "Москва наполовину уже разъехалась, если она останется в Подмосковье, других областях, а это где-то примерно 4 млн человек, то в полупустой Москве будет легче заниматься профилактикой", - считает он.

Вакцинация работников сферы торговли и общественного питания

Онищенко также выступил за вакцинацию работников предприятий торговли и общепита - по его мнению, это помогло бы предотвратить ухудшение эпидобстановки в Москве.

"Я уж сколько талдычу о том, что уж кто-кто, а коллективы, которые работают в торговле и общественном питании, все кафешки - привились бы, и ничего бы не было. А они этого не делают, хотя это декретированный контингент, они обязаны быть привиты. <...> И не дошло бы до вот этого", - заявил он.

"Малый и средний бизнес, который только сейчас начал чуть-чуть шевелиться после того шока, который он пережил, полностью будучи закрытым - сейчас будет это все снова", - добавил зампред.

Бывший главный санитарный врач также выразил недовольство тем, что население недостаточно активно призывают прививаться. "Почему-то я не вижу призывов к прививкам, крутят какой-то уже затертый ролик на всех каналах про вакцинацию. Должна быть агрессивная наступательная разъяснительная работа", - подчеркнул Онищенко.

"Если вы привьетесь, вы себя поощрите - вы не заболеете, не нанесете себе очень серьезный урон здоровью. Вам государство бесплатно предоставляет вакцину, поощрение - сам факт прививки, который сохранит вам несколько лет жизни", - заключил он.