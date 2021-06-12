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Пандемия COVID-19
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В Москве не обсуждают введение пропусков и рост штрафов за отсутствие масок и перчаток

Нерабочие дни в городе продлены с 15 по 19 июня в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Введение пропускного режима и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве не обсуждается и не планируется. Об этом сообщила журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

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"Введение пропускного режима, как и повышение штрафов за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве не обсуждается и не планируется", - сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее.

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