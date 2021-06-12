Доля молодых пациентов с коронавирусом в Москве составляет почти треть

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Власти Москвы считают, что в городе доля молодых пациентов с коронавирусом составляет уже почти треть. Об этом сообщила в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"В последнюю неделю заболеваемость растет по экспоненте: рост подтвержденных случаев коронавируса составил 70% по сравнению с прошлой неделей. Также растет число людей, болеющих тяжело - число госпитализаций выросло на 30%", - сказала Ракова.

Она добавила, что показатели заболеваемости и госпитализаций продемонстрировали такой рост впервые с начала года. В московских больницах, работающих с пациентами с коронавирусом, на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 498 человек, это почти на 30% больше, чем неделю назад. "Важно отметить, что среди заболевших за два месяца существенно, на 35%, увеличилась доля молодых людей (от 18 до 35 лет) и сейчас составляет почти треть в общем объеме заболевших. Именно поэтому общественные места, которые чаще всего посещают молодые люди, приостановят свою работу", - сказала Ракова.

До середины следующей недели число КТ-центров в Москве достигнет 30, сообщила заммэра.

Значение вакцинации

Необходимость вакцинироваться получила критическое значение из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице, подчеркнула Ракова.

"Сейчас особенно критическое значение получила необходимость вакцинироваться. Если вы до сих пор этого не сделали, то запланируйте поход за прививкой прямо на этих выходных. Прививку можно получить в поликлиниках, торговых центрах, парках", - сказала она.

По ее словам, лучше всего свести к минимуму все контакты, постараться отказаться от посещения массовых мероприятий и общественных мест, провести время дома, в кругу близких.

"Нерабочие дни продлены исключительно для того, чтобы попытаться остановить распространение инфекции", - подчеркнула заммэра.