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Пандемия COVID-19
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В Москве заняты 78% коек для зараженных коронавирусом

Всего в городе развернуто около 14 тыс. таких коек

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Около 78% коек для пациентов с коронавирусом в Москве заняты, сообщила журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"На сегодняшний день в Москве по плану развернуто порядка 14 тыс. коек для приема больных с коронавирусной инфекцией, из которых заполнено 78%. Дополнительные койки развернуты в работающих временных госпиталях и редерах (временных корпусах - прим. ТАСС), в отдельных корпусах больниц имени Е. О. Мухина и С. И. Спасокукоцкого и в одной из больниц РЖД", - сказала Ракова, возглавляющая оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Во вторник, 15 июня, к работе с пациентами с ковидом полностью вернется больница им. О. М. Филатова, что позволит увеличить коечный фонд еще на 2 тыс. мест. "Также мы в ближайшие дни перепрофилируем еще 5 поликлиник для диагностики коронавирусной инфекции, таким образом, до середины недели число КТ-центров достигнет 30", - сказала заммэра.

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