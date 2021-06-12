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Пандемия COVID-19
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Гинцбург раскритиковал рекомендации некоторых врачей переболеть COVID-19

Директор Центра им. Гамалеи подчеркнул, что из-за перенесенного заболевания можно стать инвалидом
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Евгений Одиноков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Рекомендации некоторых деятелей медицины переболеть коронавирусом в корне неверны, из-за перенесенного заболевания можно стать инвалидом. Об этом заявил в субботу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург после вручения госпремий в Кремле.

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"Понимаете, что удивляет - это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. "Переболейте и будете защищены" - это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - сказал он.

Восстановление после перенесенного коронавируса может занять примерно полгода, отметил Гинцбург. Глава центра уточнил, что у переболевшего могут развиться осложнения в самых разных органах. "Куда, как говорится, бог пошлет, выражаясь дворовым языком. <...> И в головном мозге может быть, и в печени, и в легких - в легких точно, потому что через легкие все идет, и сосуды", - добавил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 175,3 млн человек, более 3,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 193 964 случая заражения, выздоровели 4 792 169 человека, умерли 126 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
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