Спрос на маски в Московском регионе в июне вырос в 1,5 раза

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на маски в Московском регионе и Санкт-Петербурге 9-11 июня по сравнению с аналогичным периодом мая на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В Московском регионе и Санкт-Петербурге отмечен резкий рост спроса на маски. С 9 по 11 июня по сравнению с аналогичным периодом в мае в Московском регионе на 50% выросло число заказов одноразовых масок. Спрос на пульсоксиметры за три дня увеличился на 30%", - сообщили в компании.

Жители столичного региона также приобретают кожные антисептики - спрос на них увеличился на 34%.

С 9 по 11 июня по сравнению с аналогичным периодом в мае число заказанных одноразовых масок в Санкт-Петербурге увеличилось на 40%. За сутки спрос на антисептики вырос на 41%. Число заказов пульсоксиметров за три дня увеличилось на 33%.

Как отмечают в Wildberries, жители столичного региона и Санкт-Петербурга предпочитают приобретать одноразовые маски большими упаковками по 100-200 штук. За год минимальная цена одной маски в онлайн-ретейлере снизилась в 22 раза - с 33 до 1,5 рубля. В мае по сравнению с апрелем 2021 года в Московском регионе спрос на одноразовые и тканевые маски снижался на 15%. В Санкт-Петербурге аналитики Wildberries отмечали снижение спроса на 7%.