Фестиваль цветов в Петербурге посвятили Году науки и технологий России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Традиционный фестиваль цветов, который проходит в День России в Александровском саду в Санкт-Петербурге, посвящен Году науки и технологий. Экспозиция включает семь цветников на площади 250 кв. м, каждый из которых отражает одну из тематик года, сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

"Сегодня, в День России, вице-губернатор Николай Бондаренко открыл традиционный фестиваль цветов в Александровском саду. Экспозиция включает семь цветников, посвященных Году науки и технологий в РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, концепции цветочной композиции каждого цветника относятся к определенным темам года: "Климат и экология", "Новая медицина", "Человек и общество", "Связанность территорий и освоение пространства", "Новые производственные технологии и материалы", "Генетика и качество жизни", "Энергетика будущего". Цветники разбиты на площади 250 кв. м, использовано более 25 тыс. растений. Цветочные композиции будут представлены посетителям до осени.

Кроме того, жители и гости Петербурга могут выбрать лучшую цветочную композицию фестиваля. Опрос запущен на странице Бондаренко в социальной сети "ВКонтакте", он будет проходить до 12 июля. Во время фестиваля в Александровском саду будут также организованы экскурсии на тему истории развития садово-паркового хозяйства.

Фестиваль цветов в Александровском саду Петербурга проводится с 2007 года. В России 2021 год объявлен Годом науки и технологий.